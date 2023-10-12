Французский автобренд Renault показал, как будет выглядеть салон нового кроссовера Kardian.

Судя по изображению автомобиль получит медиасистему, трехспицевый мультируль, атмосферную подсветку салона, а также компактный джойстик селектора коробки передач. Также ожидается, что модель получит виртуальную панель приборов.

Кроссовер Renault Kardian будет представлен в Рио-де-Жанейро 25 октября этого года. Автомобиль ориентирован, в первую очередь, на рынки Южной Америки. Это первая модель французской марки за пределами Европы с новым фирменным оформлением передней части и логотипом Nouvel'R на решетке радиатора.

Длина кроссовера составит 4150 мм. Технические характеристики модели будут обнародованы во время премьеры. О том, когда начнутся продажи новинки, не сообщается.

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