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Renault показал, как будет выглядеть салон нового кроссовера Kardian

Появилось изображение салона нового кроссовера Renault

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Renault

Французский автобренд Renault показал, как будет выглядеть салон нового кроссовера Kardian.

Судя по изображению автомобиль получит медиасистему, трехспицевый мультируль, атмосферную подсветку салона, а также компактный джойстик селектора коробки передач. Также ожидается, что модель получит виртуальную панель приборов.

Кроссовер Renault Kardian будет представлен в Рио-де-Жанейро 25 октября этого года. Автомобиль ориентирован, в первую очередь, на рынки Южной Америки. Это первая модель французской марки за пределами Европы с новым фирменным оформлением передней части и логотипом Nouvel'R на решетке радиатора.

Длина кроссовера составит 4150 мм. Технические характеристики модели будут обнародованы во время премьеры. О том, когда начнутся продажи новинки, не сообщается.

Ранее стало известно, что компания Skoda запустит производство на заводе Allur в Казахстане в начале 2024 года.

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