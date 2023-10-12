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Haval выпустит внедорожник под названием Veyron

Компания Haval начнет продажи внедорожника Veyron в 2024 году

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autohome.com.cn

Компания Great Wall Motor в 2024 году выпустит под брендом Haval внедорожник под названием Veyron. Об этом сообщает carnewschina.com.

Haval Veyron получит электрогибридную платформу Hi4, в которой используются бензиновый мотор и два электродвигателя. В модельной линейке марки модель будет позиционироваться выше, чем вышедший в продажу в октябре кроссовер Raptor, и конкурировать с Aito M7, BYD Tang DM и другими кроссоверами по цене около 200 тыс. юаней (2,7 млн рублей по курсу на момент публикации).

Предполагается, что внедорожник получит семиместную компоновку салона, силовую установку мощностью 378 л.с. (750 Нм) и комплекс систем помощи водителю ADAS нового поколения. Запас хода на элетротяге составит 115 км.

С 2005 по 2015 год французская компания Bugatti выпускала гиперкары Veyron с мощностью мотора свыше 1 тыс. л.с. Модель была названа в честь французского гонщика Пьера Вейрона.

Ранее Haval поднял цены на кроссоверы тульской сборки в России.

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