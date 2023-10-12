Во Владивостоке девушка пожаловалась на стрельбу из спортивного автомобиля

Во Владивостоке девушка пожаловалась на выстрелы из ружья из красной гоночной машины. Об этом сообщает Telegram-канал NEWS.VL.

Инцидент произошел в центре города на Океанском проспекте. По словам девушки, она шла по улице, когда мимо проехал красный спорткар, из окна которого неизвестные стреляли из ружья, направленного в сторону тротуара.

«Непонятно, был ли это холостой выстрел, но я слышала очень громкий звук и явные признаки огневого выстрела. Машина похожа на гоночную, такой формы. Я в шоке сижу дома, не знаю, что с этой информацией делать», — написала она.

В УМВД по Владивостоку сообщили, что сотрудники полиции проверяют информацию об инциденте в районе Океанского проспекта. В ведомстве отметили, что заявлений и сообщений в органы внутренних дел, которые могут быть связаны с происшествием, не поступало.

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