Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России резко выросла стоимость грузоперевозок

«Ъ»: стоимость грузовых автоперевозок в России выросла на 41,1%

close
100%
Дмитрий Макеев/РИА Новости

За год стоимость грузовых перевозок по России выросла на 41,1%, а по итогам третьего квартала текущего года — на 15,5%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные биржи грузоперевозок ATI.SU.

По информации биржи, количество заявок на автомобильные грузоперевозки в третьем квартале увеличилось на 12% к II кварталу и на 60% год к году. Интерес к доставке грузов из Ингушетии увеличился вдвое, а из Алтайского края, Новгородской и Псковской областей — в два с лишним раза. Почти двукратный рост показали заявки на перевозки в регионы Дальнего Востока (Амурская область, Приморский и Хабаровский края).

Спрос заметно опережает предложение, что выражается как в количестве невыполненных заявок, так и в росте цен. Внутри РФ ставки выросли на 5,5% за квартал и на 41,1% за год. Доставка грузов из Москвы в Санкт-Петербург подорожала за год на 31,9%, а в обратном направлении — на 39,3%. Наибольший рост по цене среди популярных направлений по оценкам биржи показали перевозки из Набережных Челнов в Челябинск (+76,7%) и Екатеринбург (+72%).

Причиной подорожания эксперты называют нехватку водителей, транспортных средств и запчастей, что усугубляется ростом цен на топливо и операционных расходов. Участники рынка ожидают продолжения роста цен в IV квартале 2023 года.

Ранее стало известно, на сколько выросли цены на зимние шины в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий