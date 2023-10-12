В России резко выросла стоимость грузоперевозок

За год стоимость грузовых перевозок по России выросла на 41,1%, а по итогам третьего квартала текущего года — на 15,5%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные биржи грузоперевозок ATI.SU.

По информации биржи, количество заявок на автомобильные грузоперевозки в третьем квартале увеличилось на 12% к II кварталу и на 60% год к году. Интерес к доставке грузов из Ингушетии увеличился вдвое, а из Алтайского края, Новгородской и Псковской областей — в два с лишним раза. Почти двукратный рост показали заявки на перевозки в регионы Дальнего Востока (Амурская область, Приморский и Хабаровский края).

Спрос заметно опережает предложение, что выражается как в количестве невыполненных заявок, так и в росте цен. Внутри РФ ставки выросли на 5,5% за квартал и на 41,1% за год. Доставка грузов из Москвы в Санкт-Петербург подорожала за год на 31,9%, а в обратном направлении — на 39,3%. Наибольший рост по цене среди популярных направлений по оценкам биржи показали перевозки из Набережных Челнов в Челябинск (+76,7%) и Екатеринбург (+72%).

Причиной подорожания эксперты называют нехватку водителей, транспортных средств и запчастей, что усугубляется ростом цен на топливо и операционных расходов. Участники рынка ожидают продолжения роста цен в IV квартале 2023 года.

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