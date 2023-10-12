ГИБДД объявила рейд на водителей в Москве

Для профилактики и пресечения нарушений ПДД столичная Госавтоинспекция проведет рейд по проверке водителей на состояние опьянения. Мероприятие состоится 13-15 октября, объявила ГИБДД в Telegram-канале.

Столичная Госавтоинспекция призвала участников дорожного движения сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих.

По данным ГИБДД, с 2 по 8 октября на дорогах Москвы произошло 182 ДТП, наиболее распространенными стали наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств. Самым аварийным днем стала пятница, наименьшее число ДТП произошло в воскресенье. За указанный период автоинспекторы остановили 177 пьяных водителей, 249 отказались от прохождения освидетельствования, а 29 лишенных прав водителей повторно сели за руль в нетрезвом виде.

Ранее стало известно, что аварийность на российских дорогах выросла с начала года.