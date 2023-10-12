Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аварийность на российских дорогах выросла с начала года

ГИБДД: в 2023 году количество ДТП в России увеличилось на 4,9%

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

В России за первые девять месяцев 2023 года произошло 96,7 тыс. ДТП, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ГИБДД.

Согласно статистике, 66 тыс. аварий произошло по вине водителей легковых автомобилей, из них 5,6 тыс. ДТП — по вине нетрезвых автомобилистов. В городах с января по сентябрь было зафиксировано 74,5 тыс. происшествий, на федеральных дорогах — 13,6 тыс. На дорогах регионального и межмуниципального значения произошло 18,8 тыс. дорожных аварий, на местных трассах — 63,5 тыс., а на платных магистралях — 508 происшествий.

Чаще всего аварии происходили в Москве, Краснодарском крае и Нижегородской области, следом идут Санкт-Петербург и Московская область. Наибольший прирост числа ДТП зафиксирован в Омской области (+33%), Калмыкии (+30,4%) и Северной Осетии-Алании (+28,4%).

Ранее стало известно, что МВД не поддержало амнистию водителей, не предупрежденных о мобильной камере.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий