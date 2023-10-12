Аварийность на российских дорогах выросла с начала года

В России за первые девять месяцев 2023 года произошло 96,7 тыс. ДТП, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ГИБДД.

Согласно статистике, 66 тыс. аварий произошло по вине водителей легковых автомобилей, из них 5,6 тыс. ДТП — по вине нетрезвых автомобилистов. В городах с января по сентябрь было зафиксировано 74,5 тыс. происшествий, на федеральных дорогах — 13,6 тыс. На дорогах регионального и межмуниципального значения произошло 18,8 тыс. дорожных аварий, на местных трассах — 63,5 тыс., а на платных магистралях — 508 происшествий.

Чаще всего аварии происходили в Москве, Краснодарском крае и Нижегородской области, следом идут Санкт-Петербург и Московская область. Наибольший прирост числа ДТП зафиксирован в Омской области (+33%), Калмыкии (+30,4%) и Северной Осетии-Алании (+28,4%).

Ранее стало известно, что МВД не поддержало амнистию водителей, не предупрежденных о мобильной камере.