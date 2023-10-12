Пассажир такси напал на водителя и угнал его машину

Пассажир напал на водителя такси с ножом в Оренбурге. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по региону.

«В отдел полиции обратился таксист с сообщением о попытке угона автомобиля. В ходе разбирательства сотрудниками полиции установлено, что в утреннее время на улице Коммунаров мужчина совершил нападение на таксиста и, угрожая ножом, отобрал автомобиль», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник не справился с управлением и совершил ДТП. После этого скрылся. Позже полицейские задержали угонщика. Заведено уголовное дело, мужчине грозит 12 лет лишения свободы.

До этого в Барнауле нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в трамвайную остановку, на которой находились люди. Авария произошла на Красноармейском проспекте. Очевидцы сообщили, что автомобиль при этом сбил девушку, ее отбросило на рельсы. Универсал белого цвета после аварии застрял в металлическом ограждении, отделяющем проезжую часть от трамвайных путей.

Ранее сообщалось, что в Коктебеле водителя избили за опасные маневры на дороге.