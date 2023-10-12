Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пассажир такси напал на водителя и угнал его машину

В Оренбурге пассажир такси с ножом напал на водителя и угнал его машину

Пассажир напал на водителя такси с ножом в Оренбурге. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по региону.

«В отдел полиции обратился таксист с сообщением о попытке угона автомобиля. В ходе разбирательства сотрудниками полиции установлено, что в утреннее время на улице Коммунаров мужчина совершил нападение на таксиста и, угрожая ножом, отобрал автомобиль», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник не справился с управлением и совершил ДТП. После этого скрылся. Позже полицейские задержали угонщика. Заведено уголовное дело, мужчине грозит 12 лет лишения свободы.

До этого в Барнауле нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в трамвайную остановку, на которой находились люди. Авария произошла на Красноармейском проспекте. Очевидцы сообщили, что автомобиль при этом сбил девушку, ее отбросило на рельсы. Универсал белого цвета после аварии застрял в металлическом ограждении, отделяющем проезжую часть от трамвайных путей.

Ранее сообщалось, что в Коктебеле водителя избили за опасные маневры на дороге.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий