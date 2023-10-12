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Бензин и дизельное топливо подешевеют в Крыму с середины октября

Аксенов: достигнута договоренность о снижении в Крыму цен на топливо

Правительство Республики Крым пришло к соглашению с поставщиками топлива о снижении цен. Об это в своем Telegram-канале заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Достигнута договоренность о снижении в Республике Крым цены на дизельное топливо и бензин. Начиная с 00:00 субботы, 14 октября, на заправках стоимость дизеля составит 66,80 рублей за литр, 95-го бензина – 59,80 рублей, 92-го бензина – 55,80 рублей», — говорится в сообщении.

21 сентября российским правительством было введено временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке страны. В ведомстве заявили, что временные ограничения «помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей».

До этого для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок топлива на биржу, также был организован ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.

Согласно постановлению кабмина, временный запрет на экспорт российского топлива не распространятся на страны ЕАЭС и на гуманитарную помощь.

Ранее кабмин РФ частично снял запрет на экспорт дизеля.

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