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Пермский школьник угнал и разбил автомобиль директора охранного предприятия

Mash: в Перми школьник угнал машину директора охранной фирмы и разбил ее

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Телеграм-канал «Ural Mash»

Пермский девятиклассник угнал автомобиль директора охранной компании и разбил его через пять минут. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала директор компании Алексей прибирался в салоне служебного автомобиля Renault, а когда закончил, забыл сумку со своими вещами на капоте. Когда вспомнил и вернулся —  в ней уже не было ключей. Тогда он поехал на личной машине в офис за дубликатом.

Пока Алексей решал проблему, за руль Renault сел школьник Сема из соседнего дома. Не проехав и трех километров, он врезался в дерево на скорости 117 км/ч. Прохожий заметил, как из разбитой машины с наклейками ГБР вылезает подросток, и тут же позвонил в охрану.

Позже выяснилось, что Семен незаметно вытащил ключи из сумки. Возбуждено уголовное дело по статье «Угон».

Ранее сообщалось, что на Камчатке из-за льда, образовавшегося на дороге, десятки машин вылетели с трассы в кювет.

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