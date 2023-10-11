Внедорожный минивэн Mitsubishi дебютирует в Японии

Компания Mitsubishi представит на выставке Japan Mobility Show в Токио новый концептуальный минивэн. Об этом сообщает motor1.com.

У автомобиля пока нет названия, однако известно, что кроссовер получит полный привод и широкие внедорожные шины. Кроме того, у модели будет пластиковый обвес для защиты кузова, а также высокий дорожный просвет. Другие особенности – угловатый кузов и фары в виде светодиодных полосок. На крыше установлен большой кофр.

Что касается технической части, то в компании говорят, что это будет электрифицированный автомобиль. О том, с какой силовой установкой дебютирует кроссовер — гибридной или электрической, станет известно во время презентации, которая состоится через две недели.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель Great Wall объявил о выходе на российский рынок нового бренда Ora. Электромобили Ora официально появятся в продаже в России осенью 2023 года. На начальном этапе будут доступны две версии автомобиля Ora 03 — в классическом и спортивном варианте 03 GT.

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