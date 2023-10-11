На российском рынке появятся автомобили Ora

Китайский автопроизводитель Great Wall объявил о выходе на российский рынок нового бренда Ora, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Электромобили Ora официально появятся в продаже в России осенью 2023 года. На начальном этапе будут доступны две версии автомобиля Ora 03 — в классическом и спортивном варианте 03 GT.

Автомобили базируются на платформе L.E.M.O.N., разработанной концерном Great Wall для производства электромобилей. Ora 03 оснащается электромотором мощностью 171 л.с. и способна набрать максимальную скорость в 150 км/ч. Запас хода на одной зарядке тяговой батареи заявлен на уровне 500 км. За 30 минут можно пополнить запас энергии в аккумуляторе с уровня в 30 до 80%.

До этого стало известно, что на российский рынок также планируется вывести автомобили бренда Wey, также принадлежащего концерну Great Wall. Об этих автомобилях и их перспективах на нашем рынке подробно писала «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что рестайлинговая версия Aurus Senat будет выпущена в 2024 году.