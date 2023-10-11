Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На российском рынке появятся автомобили Ora

Great Wall объявил о выводе марки Ora на российский рынок

close
100%
Ora

Китайский автопроизводитель Great Wall объявил о выходе на российский рынок нового бренда Ora, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Электромобили Ora официально появятся в продаже в России осенью 2023 года. На начальном этапе будут доступны две версии автомобиля Ora 03 — в классическом и спортивном варианте 03 GT.

Автомобили базируются на платформе L.E.M.O.N., разработанной концерном Great Wall для производства электромобилей. Ora 03 оснащается электромотором мощностью 171 л.с. и способна набрать максимальную скорость в 150 км/ч. Запас хода на одной зарядке тяговой батареи заявлен на уровне 500 км. За 30 минут можно пополнить запас энергии в аккумуляторе с уровня в 30 до 80%.

До этого стало известно, что на российский рынок также планируется вывести автомобили бренда Wey, также принадлежащего концерну Great Wall. Об этих автомобилях и их перспективах на нашем рынке подробно писала «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что рестайлинговая версия Aurus Senat будет выпущена в 2024 году.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий