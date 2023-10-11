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Названы подержанные автомобили, которые подорожали сильнее всего с 2022 года

НАПИ: машины старше 10 лет подорожали на 9% с 2022 года

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

На российском рынке подержанных автомобилей с I квартала 2022 года по III квартал 2023 года сильнее всего выросли цены машин старше 10 лет. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ со ссылкой на собственный анализ динамики средних цен на автомобили с пробегом.

«Больше всего подорожали автомобили старше 10 лет (+8,6%), на втором месте по темпам роста «свежие» подержанные (до 3 лет), средние цены на которые увеличились на 4,1%. Автомобили возрастом 7-10 лет подорожали на 3,9%», — отмечается в исследовании.

На автомобили возрастом 4-6 лет средняя цена за указанный период выросла незначительно, на 0,3%. Среди автомобилей старше 10 лет НАПИ оценивало стоимость машин, произведенных не ранее 2000 года.

Средняя цена подержанного автомобиля в возрасте более 10 лет увеличилась в указанный период с 597,5 до 686,3 тыс. рублей. Автомобиль в возрасте 7-10 лет оценивается в среднем в 1,58 млн рублей против 1,44 годом ранее. Машины возрастом 4-6 лет подорожали с 2,34 до 2,57 млн рублей, до трех лет — с 4,78 до 5,49 млн рублей.

Ранее МВД не поддержало идею амнистии по штрафам, вынесенным с использованием дорожных камер.

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