В Саудовскую Аравию планируют поставлять Aurus, ГАЗ и «КамАЗ»

Россия и Саудовская Аравия обсуждают возможность организации в стране дилерской сети для автомобилей Aurus, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы межправительственной комиссии.

«Создание дилерской и сервисной сети для автомобилей представительского класса «Aurus», — приводит агентство выдержку из документа.

Помимо российских машин представительского класса, также рассматривается возможность поставки в Саудовскую Аравию автомобилей «Газель Next», приспособленных для эксплуатации в местных условиях, а также тяжелых седельных тягачей «КамАЗ-54901». Эти автомобили также планируется адаптировать к эксплуатации в условиях жаркого климата.

Также стало известно, что весной 2024 года начнется выпуск обновленной версии представительского седана Aurus Senat. Об этом сообщил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

Ранее стало известно, какие новинки привезет в Россию китайский бренд Exeed.