Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Саудовскую Аравию планируют поставлять Aurus, ГАЗ и «КамАЗ»

В Саудовской Аравии планируется создать дилерскую сеть Aurus

close
100%
ФГУП «НАМИ»

Россия и Саудовская Аравия обсуждают возможность организации в стране дилерской сети для автомобилей Aurus, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы межправительственной комиссии.

«Создание дилерской и сервисной сети для автомобилей представительского класса «Aurus», — приводит агентство выдержку из документа.

Помимо российских машин представительского класса, также рассматривается возможность поставки в Саудовскую Аравию автомобилей «Газель Next», приспособленных для эксплуатации в местных условиях, а также тяжелых седельных тягачей «КамАЗ-54901». Эти автомобили также планируется адаптировать к эксплуатации в условиях жаркого климата.

Также стало известно, что весной 2024 года начнется выпуск обновленной версии представительского седана Aurus Senat. Об этом сообщил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

Ранее стало известно, какие новинки привезет в Россию китайский бренд Exeed.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий