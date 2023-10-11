Названы сроки появления обновленной версии Aurus Senat

Производство обновленных российских люксовых седанов Aurus Senat планируется начать в мае 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера, главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

«В следующем году в мае будет запущено производство обновленной версии автомобиля», — сказал он, отвечая на вопрос про Aurus Senat в кулуарах форума «Микроэлектроника».

«Гражданская» версия представительского седана Aurus Senat была представлена в конце весны 2021 года, модель запустили в серийное производство на заводе Ford Sollers в Елабуге. В конце ноября 2022 года там же было запущено производство внедорожников Aurus Komendant. Автомобиль получил девять вариантов цвета кузова и семь видов отделки интерьера. Он оснащен двигателем V8 мощностью 598 л.с. с двойным турбонаддувом.

В 2025 году может начаться серийное производство удлиненной версии Aurus Senat. Yа сегодняшний день удлиненную версию Aurus Senat производит Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ». Длина машины составляет 6130 мм. У нее в салоне установлена перегородка, сзади предусмотрено два раздельных кресла.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, когда подешевеют автомобили Aurus.