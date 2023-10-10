Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Skoda может покинуть рынок Китая

Automotive News Europe: Skoda может прекратить продажи в Китае

close
100%
?koda

Компания Skoda не станет выводить кроссовер Kodiaq второго поколения на рынок Китая, что может быть признаком скорого ухода бренда из КНР. Об этом сообщает Automotive News Europe.

По информации издания, Skoda может прекратить продажи в Китае, чтобы позволить концерну Volkswagen сконцентрировать усилия в стране на бренде VW, который испытывает трудности в условиях конкуренции на рынке.

Продажи Skoda в Китае начали снижаться в 2019 году. В августе текущего года в стране было реализовано 15,3 тыс. автомобилей, что на 52% меньше, чем годом ранее. В Китае автомобили Skoda выпускаются на совместном предприятии SAIC Volkswagen Automotive.

О том, что новый Skoda Kodiaq не будет продаваться в КНР, рассказал гендиректор чешской марки Клаус Зеллмер. Планы по уходу с китайского рынка топ-менеджер подтверждать не стал.

Мировая премьера кроссовера Skoda Kodiaq второго поколения состоялась в Берлине в начале октября. Для автомобиля доступны пять силовых установок мощностью от 150 до 204 л.с.

Ранее компания Chery рассказала о двух новинках для России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий