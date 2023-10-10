Автомобиль DeLorean из трилогии «Назад в будущее» найден в старом сарае

Автомобиль DeLorean DMC-12 обнаружили в старом сарае в Нью-Мексико (США). Об этом сообщает motor1.com. Такая машина участвовала в съемках известной трилогии «Назад в будущее».

Отмечается, что на момент обнаружения одометр редкой машины показывает всего 977 миль (1572 км). Найденный автомобиль является одним из первых выпущенных DeLorean. Спорткар сошел с конвейера в 1981 году. Кузов и мотор находятся в хорошем состоянии. Автомобиль в ближайшее время будет восстановлен.

Первый прототип DeLorean DMC-12 был разработан в 1977 году. Выпуск серийной версии спортивного купе был налажен в Северной Ирландии в 1981 году.

В августе 2022 года DeLorean Motor Company (DMC) впервые показала на публике электромобиль Alpha5, который стал преемником модели DMC-12.

Машина получила двери с подъемным механизмом типа «крыло чайки», узкие светодиодные фары, большие колеса с низкопрофильными шинами.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустит Lada Vesta Sport со 145-сильным мотором в 2024 году.