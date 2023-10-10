Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Автомобиль DeLorean из трилогии «Назад в будущее» найден в старом сарае

В США найден один их ранних экземпляров DeLorean DMC-12 из «Назад в будущее»

close
100%
Twitter

Автомобиль DeLorean DMC-12 обнаружили в старом сарае в Нью-Мексико (США). Об этом сообщает motor1.com. Такая машина участвовала в съемках известной трилогии «Назад в будущее».

Отмечается, что на момент обнаружения одометр редкой машины показывает всего 977 миль (1572 км). Найденный автомобиль является одним из первых выпущенных DeLorean. Спорткар сошел с конвейера в 1981 году. Кузов и мотор находятся в хорошем состоянии. Автомобиль в ближайшее время будет восстановлен.

Первый прототип DeLorean DMC-12 был разработан в 1977 году. Выпуск серийной версии спортивного купе был налажен в Северной Ирландии в 1981 году.

В августе 2022 года DeLorean Motor Company (DMC) впервые показала на публике электромобиль Alpha5, который стал преемником модели DMC-12.

Машина получила двери с подъемным механизмом типа «крыло чайки», узкие светодиодные фары, большие колеса с низкопрофильными шинами.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустит Lada Vesta Sport со 145-сильным мотором в 2024 году.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий