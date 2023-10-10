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На Крымском мосту возобновили движение раньше срока

Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили

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Alexey Pavlishak/Reuters

Автомобильное движение по Крымскому мосту, которое было перекрыто в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ, возобновили на несколько часов раньше запланированного. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Утром 10 октября было объявлено о перекрытии движения с 10 до 19 часов, однако уже в 15:32 стало известно о снятии ограничений.

Как сообщало Упрдор «Тамань», с начала 2023 года по Крымскому мосту проехали свыше 2 млн транспортных средств, из них 1,9 млн легковых автомобилей.

В октябре прошлого года на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова взорвалась фура, что вызвало разрушения моста и возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Москва назвала случившееся терактом, Киев взял ответственность на себя. Мост отремонтировали за 4,5 месяца.

Ранее в Крыму рассказали, что ждет организаторов теракта на Крымском мосту.

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