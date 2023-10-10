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Chery рассказала о двух новинках для России

Компания Chery представит в России два гибридных кроссовера до конца 2023 года

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Chery

До конца 2023 года компания Chery представит на российском рынке два гибридных кроссовера. Об этом говорится в сообщении китайского производителя, которое поступило «Газете.Ru».

Chery начнет продажи в России моделей Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro, которые получили приставку Hybrid в названии и были представлены на Женевском международном автосалоне в Катаре.

Оба кроссовера оснащены трансмиссией DHT, которая имеет девять режимов работы и агрегатируется с бензиновым мотором и двумя электродвигателями. Выбор требуемого режима система определяет автоматически. Например, при дорожном сценарии «пробка в утренний час пик» автомобиль будет двигаться только на электротяге, при необходимости резкого ускорения и при совершении обгона система задействует все три двигателя, а при торможении один или два электродвигателя могут переходить в режим рекуперации.

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Chery

Посетившие моторшоу в Катаре журналисты рассказывали, что мощность силовой установки гибридного Tiggo 7 Pro составляет 326 л.с. (545 Нм), разгон до 100 км/ч занимает 7 секунд. На электротяге автомобиль способен преодлолеть до 80 км, а запас хода превышает 1 тыс. км. Средний расход топлива заявлен на уровне 6 литров на 100 км.

Ранее стало известно, когда в России начнутся продажи кроссоверов Evolute i-Sky.

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