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Пассажирский автобус с гражданами Украины попал в ДТП в Румынии

Автобус с украинцами перевернулся на трассе в Румынии

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Depositphotos

Автобус с украинцами попал в аварию в Румынии. Об этом сообщает издание Agerpres.

Инцидент произошел в районе румынского города Хыршова (уезд Констанца). Автобус, в котором находились 90 граждан Украины, перевернулся на трассе. В результате ДТП семи пассажирам потребовалась госпитализация. У пострадавших диагностированы травмы рук и ног.

К месту ДТП прибыли десятки пожарных расчетов и машин скорой помощи. Полиция сообщила, что авария произошла из-за лопнувшей на ходу шины. Водитель не смог остановить автобус и он перевернулся. Водителя проверили с помощью алкотестера и тестов на наркотики, результаты оказались отрицательными.

До этого в Белгородской области сотрудники ДПС ранили подростка во время погони. Водитель может получить наказания за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке, а также выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае семь автомобилей столкнулись из-за дыма с горящей свалки.

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