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В России запатентовали новую торговую марку для автомобилей

Завод «Автотор» запатентовали две торговые марки для электромобилей

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Depositphotos

Калининградское предприятие «Автотор» запатентовало графическое решение логотипа для двух торговых марок — «Амбер Авто» и «Автотор Амбер». Информация об этом содержится в базе Роспатента, сообщает «Дром».

В августе этого года представители «Автотора» рассказывали, что изучают возможность выпуска электрокаров под брендом Amber Auto. Название Amber («янтарь») присвоят субкомпактному двухместному электромобилю класса L7e (тяжелые квадрициклы), который сейчас готовится к производству.

«Автотор» планирует начать выпуск компактных электромобилей в 2024 году. Объем инвестиций в создание нового завода составляет 3,97 млрд рублей. Ожидается, что производственные мощности составят до 50 тыс. электрокаров в год, при этом новая модель будет полностью локализована в России, отметили в автокомпании.

Ранее власти установили план по локализации электромобилей в России.

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