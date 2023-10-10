Volkswagen снял с производства самую дешевую модель

С конвейера завода Volkswagen в Братиславе (Словакия) сошел последний экземпляр хетчбэка up! Об этом сообщает motor1.com.

C января по август этого года продажи Volkswagen up! в Европе составили 23 тыс. автомобилей, что на 18% меньше, чем было продано за аналогичный период прошлого года. Теперь самой доступной моделью в европейской линейке Volkswagen является хетчбэк Polo.

Хетчбэк up! пришел на смену модели Fox и продержался на конвейере 12 лет. До этого концерн Volkswagen снял с производства родственные автомобили Seat Mii и Skoda Citigo.

Также стало известно, что дилеры автобренда Haval начали продажи кроссоверов Raptor. Цена модели стартует от 160 тыс. юаней (2,2 млн рублей по курсу на момент публикации). Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой на базе двигателя объемом 1,5 литра. Общая мощность составляет 378 или 383 л.с (750 Нм) в зависимости от модификации. Максимальная дальность хода на электротяге — 145 км.

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