Массовая автомобильная авария произошла на трассе под Хабаровском

В Хабаровском крае семь машин попали в ДТП на трассе А-370 Уссури из-за дыма от горящей свалки. Об этом сообщает прокуратура региона.

«Ранним утром 10 октября в районе 115-го километра автомобильной дороги А-370 Уссури неподалеку от г. Вяземский произошло три дорожно-транспортных происшествия. Одной из причин произошедших аварий послужила плохая видимость на дороге в результате задымления, возникшего в связи с возгоранием на городской свалке», — говорится в сообщении ведомства.

В результате аварии повреждения получили семь автомобилей. Отмечается, что в ДТП пострадали три человека. Они доставлены в ближайшую больницу.

До этого в Подмосковье мигрант едва не сбил мужчину, который переходил по зебре. Шокированный пешеход решил зафиксировать правонарушение и достал смартфон. Однако это не понравилось водителю. Он напал на мужчину и стал наносить удары кулаками. После этого водитель сел в микроавтобус и уехал. Автобус, которым управлял агрессивный водитель, двигался по маршруту 1230к, который связывает подмосковный город Люберцы и рынок «Садовод».

Ранее сообщалось, что во Владикавказе мужчина поругался с гостями свадьбы и сбил их на машине.