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Суд отказался восстановить в должности полицейского, уволенного после скандала с Анет Сай

Суд признал законным увольнение полковника МВД после скандала с Анет Сай

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Волгограде суд отклонил иск бывшего исполняющего обязанности начальника городского УВД полковника Алексея Климова, уволенного в июле после скандала с использованием транспорта ГИБДД в роли элитного такси. Об этом сообщает «Коммерсант». Пассажиркой машины была певица Анет Сай.

Ранее в соцсетях появилось видео, в котором Анет Сай рассказала, что ей вызвали автомобиль ДПС, чтобы добраться до аэропорта Волгограда после концерта. Оказавшись в салоне патрульной машины, девушка надела форменную фуражку сотрудника ДПС. По ее словам, доехала она до места назначения без пробок. На самолет Анет Сай успела.

После проверки по факту инцидента были уволены два полковника: начальник регионального УГИБДД Александр Степанов и врио начальника МВД города Волгограда Алексей Климов.

Позже Анет Сай извинилась за опубликованный видеоролик из салона автомобиля Госавтоинспекции в Волгограде.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе мужчина поругался с гостями свадьбы и сбил их на машине.

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