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Водитель маршрутки устроил драку с прохожим на проезжей части

В Подмосковье водитель маршрутки едва не сбил мужчину и напал на него с кулаками

В Подмосковье мигрант чуть не сбил мужчину, который переходил по зебре. Об этом сообщает паблик «Тревожные новости» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, и его едва не сбил маршрутный автобус. Шокированный пешеход решил зафиксировать правонарушение и достал смартфон. Однако это не понравилось водителю. Он напал на мужчину и стал наносить удары кулаками. После этого водитель сел в микроавтобус и уехал.

Судя по видео, автобус двигался по маршруту 1230к, который связывает подмосковный город Люберцы и рынок «Садовод».

До этого в подмосковных Химках нетрезвый водитель Mercedes врезался в алкомаркет на первом этаже жилого дома. Машина загорелась, но водителю удалось спастись. Его вытащил оказавшийся поблизости житель дома. Магазин в момент аварии был закрыт. За рулем автомобиля сидел 31-летний местный житель.

Также стало известно, что в Татарстане водитель легкового автомобиля увернулся от летящего в машину колеса.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске дорожные рабочие устроили массовую драку со стрельбой.

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