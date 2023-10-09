В России сохранится запрет на экспорт топлива

Сохраняется запрет на весь экспорт из России бензина и поставки за рубеж дизельного топлива по железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

«Сохраняется запрет на экспорт автомобильного бензина и экспорт дизельного топлива железнодорожным транспортом, чтобы продолжить наполнение внутреннего рынка и не допустить роста оптовых цен», — сказал он в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

До этого стало известно, что кабмин РФ частично снял запрет на экспорт дизеля. Российское правительство пошло на такой шаг, чтобы не допустить затоваривания внутреннего рынка и сохранить загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). По словам Александра Новака, чтобы пресечь возможность вывоза нефтепродуктов, которые предназначены для внутреннего рынка (так называемый «серый» экспорт) введена заградительная пошлина 50 тыс. руб. на тонну на все виды нефтепродуктов.

21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Соответствующее решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке страны.

Согласно постановлению кабмина, временный запрет на экспорт российского топлива не распространятся на страны ЕАЭС и на гуманитарную помощь.

Ранее президент России Владимир Путин указал на неэффективность мер по снижению цен на топливо.