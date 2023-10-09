Названа средняя стоимость кроссовера с пробегом в России

В России средняя цена на кроссоверы и внедорожники с пробегом выросла за III квартал 2023 года на 30,3%. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на «Авито Авто».

Отмечается, что средняя стоимость подержанного автомобиля из этого сегмента достигла отметки в 1 млн 499 тыс. рублей. В топ-10 самых продаваемых моделей кроссоверов и внедорожников с пробегом в III квартале 2023 года вошли Lada 4×4, Chevrolet Niva, Kia Sportage, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Hyundai Santa Fe, Nissan Qashqai, BMW X5, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander.

Доля продаж кроссоверов и внедорожников с пробегом в период с июля по сентябрь 2023 года в России составила 22,8% на рынке автомобилей с пробегом. За год доля сегмента выросла на 3%.

До этого стало известно, что в сентябре 2023 года автомобильный рынок России вырос на 120,5% и на 42,8% за три квартала 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по объему продаж за январь--сентябрь стала Lada (242,6 тыс. ед.). Следом расположились Chery (86,9 тыс. ед.), Haval (73,6), Geely (57,6), ГАЗ (37,6), Omoda (31), Exeed (29), УАЗ (24,9), Changan (11,3) и Kia (9,4).

Ранее стало известно, что количество китайских автокомпаний, которые официально представлены в России, к октябрю 2023 года превысило два десятка.