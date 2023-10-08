Названа дата начала продаж минивэнов GAC Hycan V09

Китайский автопроизводитель GAC начнет официальные продажи нового электрического минивэна Hycan V09 13 октября. Об этом сообщает autohome.com.cn. Цены начинаются от 320 тыс. юаней (4,5 млн рублей).

Длина среднеразмерного минивэна составляет 5215 мм, а колесная база — 3170 мм. Автомобиль оборудован сдвижными дверьми и широким спойлером. Покупатели могут выбрать один из четырех цветов кузова: белый, черный, синий и серый.

В салоне на передней панели расположены три монитора. Также предусмотрены два беспроводных зарядных устройства для смартфонов, аудиосистема с 22 динамиками, подставки для ног, сиденья с электрорегулировкой, вентиляцией и обогревом. Кроме того, автомобиль оснащается автопилотом.

Минивэн GAC Hycan V09 оснащается электромотором мощностью 275 л.с. Привод — передний. Максимальная скорость автомобиля составляет 190 км/час, а запас хода — 620 км.

Ранее сообщалось, что в Китае начались продажи обновленного минивэна Voyah Dreamer.