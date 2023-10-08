Названо количество автомобилей, проехавших по Крымскому мосту за год

Свыше двух миллионов транспортных средств проехало по Крымскому мосту за 2023 год, из них легковых автомобилей — 1,9 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Упрдор «Тамань».

«Интенсивность движения на транспортном переходе через Керченский пролив за 2023 год составила 2,021 млн транспортных средств, из них легковых автомобилей — 1,992 миллиона», — рассказали в учреждении.

Всего за пять лет существования объекта по Крымскому мосту проехало 24,318 млн транспортных средств.

Крымский мост соединил полуостров Крым и Краснодарский край. Его длина — 19 км, он стал самым протяженным в России. Автомобильную часть конструкции открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день. Первые поезда на полуостров с материковой части страны отправились в конце 2019 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв. По данным Национального антитеррористического комитета, был подорван грузовой автомобиль, из-за чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

Ранее крымский политолог Денис Барутин допустил, что в скором времени украинские войска вновь попытаются нанести удар по Крымскому мосту.