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Грузовик перевернулся и перекрыл движение на МКАД

Опрокинувшийся грузовик перекрыл три полосы на МКАД в Москве

В Москве грузовой автомобиль опрокинулся на МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 83-го километра МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Судя по видео, перед опрокидыванием у грузовика отлетели по очереди два задних колеса. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

По данным канала, в районе аварии затруднено движение транспорта. Опрокинувшийся грузовик перекрыл, как минимум, три полосы для движения. В дептрансе призвали водителей искать пути объезда.

До этого водитель автомобиля Mercedes-Benz подрался с пешеходом в Челябинске.

Ранее ГИБДД объявила «сплошные проверки» на дорогах.

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