На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено», — сказано в сообщении.

Накануне стало известно, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановили второй раз за сутки.

До этого крымский политолог Денис Барутин допустил, что в скором времени украинские войска вновь попытаются нанести удар по Крымскому мосту. Таким образом они могут «отметить годовщину» подрыва переправы 8 октября 2022 года, пояснил специалист.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства противовоздушной обороны, расположенные на территории Крыма, усилены и готовы к возможным массовым атакам со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал сроки полноценного запуска движения по Крымскому мосту.