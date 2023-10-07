Семь человек пострадали в ДТП в Чувашии

В Чувашии семь человек, в том числе трое несовершеннолетних, доставили в медицинские учреждения после дорожной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал МВД по Чувашской Республике.

ДТП произошло на автодороге в Красноармейском округе республики. На трассе столкнулись автомобиль Kia Rio под управлением 29-летней женщины и микроавтобус Volkswagen Transporter.

Женщина-водитель легковушки получила травмы, в больницу также были доставили четырех пассажиров Kia — двух взрослых и двух детей (1 год и 4 года). Также медицинская помощь потребовалась водителю и 16-летнему пассажиру Volkswagen. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В этот же день под Краснодаром произошло ДТП с участием шести машин.

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