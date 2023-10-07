Автомобиль с четырьмя пассажирами ушел под воду на Сахалине

Спасатели эвакуировали четырех человек из затопленного автомобиля на улице Южно-Сахалинска. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России, который опубликовал видео с места происшествия.

Внедорожник сломался, двигаясь по подтопленной улице. На лодке трое спасателей добрались до четверых людей в автомобиле и эвакуировали их на сушу. Медицинская помощь им не потребовалась.

На Сахалин обрушился мощный тайфун, уровень скопившейся воды в Октябрьском достиг рекордной отметки. В семи южных районах Сахалина и у юго-восточного побережья острова спасатели объявили экстренное предупреждение. За сутки выпало 94 мм осадков при месячной норме 101 мм. Больше всего пострадал Южно-Сахалинск — там затопило многоквартирные и частные дома, был введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее шесть человек получили травмы в ДТП в Белгородской области.