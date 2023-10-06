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Subaru показала седан WRX TR

Спортседан Subaru WRX TR получил улучшенное рулевое управление

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Subaru

Компания Subaru показала на съезде фанатов марки во Флориде (США) спортивный седан WRX TR. Автомобиль получил усовершенствованное рулевое управление и доработанную подвеску.

Новая версия седана, дебютировавшая на Subiefest, ориентирована на преданных поклонников марки Subaru. Автомобиль получил высокопроизводительную тормозную систему Brembo c шестипоршневыми передними суппортами и двухпоршневыми задними, а также подвеску с более жесткими пружинами. Она призвана обеспечить наилучший контроль за автомобилем и острые реакции на управляющие действия водителя.

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Subaru

Автомобиль снабжен системой помощи водителю EyeSight, которая впервые стала доступна для Subaru с механической коробкой передач. В базовой комплектации WRX TR снабжен спортивными креслами Recaro, 19-дюймовыми колесными дисками. Под капотом WRX TR — 2,4-литровый оппозитный двигатель мощностью 271 л.с.

В США автомобиль поступит в продажу в I квартале 2024 года, цены будут объявлены позднее.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» поднял цены на седаны Lada Vesta.

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