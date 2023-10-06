Omoda показала электрокроссовер, который появится в России

Компания Omoda привезла на Женевский автосалон, который проходит в Катаре, электрическую версию кроссовера C5. Об этом сообщает Autohome.

От модификации с двигателем внутреннего сгорания внешне новинка отличается переработанной передней частью — у автомобиля отсутствует решетка радиатора и изменен дизайн бампера. Кроссовер также получил новые аэродинамические диски, которые снижают сопротивление ветра и увеличивают запас хода.

Интерьер новинки с двумя 12-дюймовыми экранами, объединенными в один блок, повторят дизайн бензиновой версии. На моторшоу Omoda представила машину с двухцветной отделкой салона. На центральном тоннеле у электрокара отсутствует переключатель режима движения, который есть у стандартной C5. Кроссовер оснащен электродвигателем мощностью 204 л.с. (350 Нм), запас хода составляет 550 км, а разгон до «сотни» занимает 7,5 секунды.

close 100% Omoda

В России дебют электрического кроссовера Omoda запланирован на IV квартал 2023 года. Сейчас на рынке доступна модель C5 с моторами 1,5 (передний привод) и 1,6 (полный привод) по цене от 2,7 до 3,3 млн рублей.

Ранее Chery представила в Катаре новую версию кроссовера Tiggo 7 Pro.