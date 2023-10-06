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Chery представила новую версию кроссовера Tiggo 7 Pro

Chery представила гибридный кроссовер Tiggo 7 Pro на автосалоне в Катаре

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Chery

На Женевском автосалоне в Катаре компания Chery представила гибридную версию кроссовера Tiggo 7 Pro. Об этом сообщает портал Autohome.

От модели Tiggo 7 Pro Max, которая доступна на рынке России, новинка внешне отличается оформлением переднего бампера, а также шильдиками, обозначающими принадлежность к гибридной модификации. Салон кроссовера не изменился.

Гибридный Tiggo 7 Pro получил силовую установку, которая состоит из турбированного двигателя объемом 1,6 литра и электродвигателя. Привод у машины полный. Мощность силовой установки составляет 326 л.с. (545 Нм), разгон до 100 км/ч занимает 7 секунд. На электротяге автомобиль способен преодлолеть до 80 км, а запас хода превышает 1 тыс. км. Средний расход топлива заявлен на уровне 6 литров на 100 км.

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Chery

В России Chery Tiggo 7 Pro Max стоит от 2,9 млн рублей за версию с передним приводом и от 3,4 млн рублей — с полным. В первом случае кроссовер оснащен турбомотором объемом 1,5 литра (147 л.с.) с вариатором, во втором — 1,6 литра (150 л.с.) в связке с «роботом».

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