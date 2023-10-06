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Шесть человек получили травмы в ДТП в Белгородской области

В Белгородской области шесть человек пострадали в ДТП с двумя легковушками

Шесть человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Белгородской области. Об этом сообщает УГИБДД по области, которое опубликовало видео с места происшествия в своем Telegram-канале.

Авария произошла в поселке Разумное Белгородского района. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Sandero не справилась с управлением и выехала через бордюрный поребрик на полосу встречного движения, где столкнулась с «ВАЗ-21074». За рулем иномарки находилась 39-летняя женщина, отечественной легковушкой управлял 38-летний мужчина.

В результате аварии пострадали три пассажира «ВАЗа», а также водитель Renault и две несовершеннолетние пассажирки (10 и 14 лет). Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее в Москве на Кутузовском проспекте столкнулись восемь автомобилей.

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