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Toyota показала новый кроссовер Crown Sport

Новая Toyota Crown Sport представлена в Японии

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Toyota

Корпорация Toyota представила в Японии новый кроссовер Crown Sport.

Автомобиль стал частью нового семейства Toyota Crown, которое японский автопроизводитель ранее решил вывести на глобальный рынок. Вслед за кроссовером Crown Sport, который поступит в продажу в ноябре, автопроизводитель планирует представить в Японии седан и более крупный кроссовер Crown Estate. Габаритная длина Crown Sport — 4720 мм. Автомобиль получил 21-дюймовые колесные диски.

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Toyota

Интерьер кроссовера решен в классическом стиле, а комбинация приборов и дисплей медиасистемы установлены на одной линии, чтобы избавить водителя от лишних движений глаз в процессе управления. Также инженеры оптимизировали высоту порогов и форму обивок дверей, чтобы облегчить посадку и высадку.

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Toyota

Модель Crown Sport поступит в продажу в Японии с гибридным приводом на основе бензинового мотора 2,5. Будет доступна и подзаряжаемая модификация. Автомобиль получил переднюю подвеску со стойками McPherson и многорычажную заднюю. Для Crown Sport доступны шесть основных цветов кузова и пять двухцветных комбинаций. На японском рынке цена Crown Sport начинается с 5,9 млн иен (4 млн рублей).

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» увеличил цены на большинство версий седанов Lada Vesta.

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