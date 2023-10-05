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Инспектора ДПС обвинили в составлении протоколов на автомобилистов под видом самокатчиков

В Красноярске инспектор ДПС в протоколах выдавал автомобилистов за самокатчиков

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Shutterstock

В Красноярске инспектора ДПС могут обвинить в служебном подлоге из-за того, что он останавливал водителей автомобилей и составлял на них протоколы как на пользователей электросамокатов. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, лейтенант полиции надеялся добиться похвалы от руководства или выплаты премии за большое число пойманных нарушителей-самокатчиков. Для этого он составлял протоколы об административных правонарушениях против водителей автомобилей, указывая, что они управляли средствами индивидуальной мобильности. Среди «переименованных» в самокаты автомобилей оказался КамАЗ.

Служебная проверка выявила несоответствия в составленных протоколах, сотрудники службы собственной безопасности усмотрели в действиях полицейского личную заинтересованность. Ему грозит уголовная ответственность по статье о служебном подлоге.

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