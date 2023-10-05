Мужчина обокрал таксиста во время драки

В Москве водитель такси лишился крупной суммы денег во время драки. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

«24-летний мужчина. По прибытии на место он отказался расплачиваться с шофером, что крайне не понравилось последнему. Возникла потасовка, во время которой пассажир похитил из кармана брюк таксиста более 70 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские задержали мужчину. Деньги он успел потратить. Сейчас находится под стражей в качестве подозреваемого по уголовному делу.

До этого стало известно, что работа информационных ресурсов межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции возобновлена в полном объеме после сбоя, который произошел 3 октября. В настоящее время государственные услуги, в том числе связанные с регистрацией автомототранспортных средств, предоставляются в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Петербурге полиция задержала начальника ГИБДД за взятки.