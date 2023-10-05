МВД устранило технический сбой в работе информресурсов

Работа информационных ресурсов межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции возобновлена в полном объеме. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

«В настоящее время возобновлено бесперебойное функционирование информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов Госавтоинспекции», — говорится в сообщении.

Как сообщал Telegram-канал Baza, крупный сбой в отечественной системе ФИС ГИБДД, которую используют для постановки машин на учет, произошел 3 октября. В МРЭО были зафиксированы большие очереди из автомобилистов. Из-за неполадок увеличилось время предоставления госуслуги по регистрации транспортных средств. В МВД призвали граждан воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов.

Отмечается, что в настоящее время государственные услуги, в том числе связанные с регистрацией автомототранспортных средств, предоставляются в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести штраф за парковку такси во дворах.