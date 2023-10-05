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Устранен технический сбой на информационных ресурсах ГИБДД

МВД устранило технический сбой информационных ресурсов ГИБДД

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Depositphotos

Министерство внутренних дел (МВД) устранило технический сбой информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационных подразделений ГИБДД. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время возобновлено бесперебойное функционирование информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов Госавтоинспекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что госуслуги, в том числе которые касаются регистрации транспортных средств, работают в штатном режиме.

4 октября в МВД России сообщили, что в работе информационных ресурсов межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции произошел технический сбой. Из-за неполадок увеличено время предоставления госуслуги по регистрации транспортных средств. В МВД попросили граждан воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что крупный сбой в отечественной системе ФИС ГИБДД, которую используют для постановки машин на учет, произошел 3 октября.

Ранее эксперты рассказали, что будет с ценами на автомобили в России до конца года.

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