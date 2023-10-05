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Сотрудник автомойки угнал и перевернул Mercedes Gelandewagen своего начальника

В центре Казани автомойщик перевернулся на угнанном Mercedes G-Class

В центре Казани сотрудник автомойки перевернулся на угнанном внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По его данным, поврежденный автомобиль принадлежит владельцу автомойки. Мужчина оставил ключи подчиненному и приказал привести автомобиль в порядок, однако нетрезвый сотрудник решил покататься на автомобиле. Он сел за руль Mercedes-Benz и направился в сторону казанского кремля, однако не справился с управлением и перевернулся.

На кадрах с последствиями ДТП видно, что автомобиль опрокинулся на крышу. В салоне видны следы крови. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.

До этого в Краснодаре сотрудники ГИБДД задержали водителя, который ездил по городу на перевернутом ВАЗ-2107.

Ранее в Москве задержали водителя, который перевозил в машине оружие и взрывчатку.

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