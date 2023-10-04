Импорт подержанных авто в Россию установил антирекорд

В сентябре объем импорта новых легковых автомобилей в России установил рекорд, а подержанных — антирекорд. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, в первый осенний месяц в Россию из-за рубежа поставили 80,8 тыс. новых легковушек, это лучший результат за последние три года. Прежний рекорд был установлен в июле — 80,3 тыс. единиц. На Китай приходится 86,1% от общего объема поставок новых автомобилей в Россию.

При этом импорт легковых машин с пробегом в сентябре показал самый низкий результат в текущем году — 17,2 тыс. единиц. Это в три раза меньше, чем в июле (51,3 тыс. ед.), и практически вдвое ниже показателя августа (32 тыс. ед.).

Эксперты связывают падение импорта с повышением ставок утилизационного сбора и запретом поставок из Японии машин с объемом двигателя более 1,9 литра, электрокаров и гибридов. Из Японии по-прежнему везут больше всего авто с пробегом, ее доля в сентябре составила 51,3%.

Ранее стало известно, сколько китайских автокомпаний работает в России.