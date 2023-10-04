Появилось опровержение ухода Kia и Hyundai из России

Корейские автоконцерны Kia и Hyundai не закроют бизнес в России до конца текущего года. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой дилеров, знакомых с ситуацией в представительстве Hyundai.

«Пока точно никакого ухода не предвидится. Российский офис пытается продать завод — это правда, но все гарантийные обязательства по уже проданным машинам поддерживаются, осуществляется сервисный ремонт», — говорится в сообщении.

При этом какой-либо конкретики о судьбе российских активов у корейского концерна сейчас нет.

О том, что Kia и Hyundai полностью уйдут из РФ до нового года, сообщал Telegram-канал Mash. По информации канала, параллельный импорт автомобилей этих марок не оправдал ожиданий из-за сложностей с доставкой, ее дороговизны и больших сроков доставки.

Ранее эксперты перечислили самые популярные новые автомобили в России в сентябре.