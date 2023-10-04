Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Появилось опровержение ухода Kia и Hyundai из России

No Limits: Kia и Hyundai опровергли закрытие бизнеса в России

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Корейские автоконцерны Kia и Hyundai не закроют бизнес в России до конца текущего года. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой дилеров, знакомых с ситуацией в представительстве Hyundai.

«Пока точно никакого ухода не предвидится. Российский офис пытается продать завод — это правда, но все гарантийные обязательства по уже проданным машинам поддерживаются, осуществляется сервисный ремонт», — говорится в сообщении.

При этом какой-либо конкретики о судьбе российских активов у корейского концерна сейчас нет.

О том, что Kia и Hyundai полностью уйдут из РФ до нового года, сообщал Telegram-канал Mash. По информации канала, параллельный импорт автомобилей этих марок не оправдал ожиданий из-за сложностей с доставкой, ее дороговизны и больших сроков доставки.

Ранее эксперты перечислили самые популярные новые автомобили в России в сентябре.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий