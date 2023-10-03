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В России подорожали автомобили Geely

Цены на все модели Geely в России выросли на 10-25 тысяч рублей

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Geely

С 1 октября подорожали все модели китайского автомобильного бренда Geely, представленные в России. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов автопроизводителя.

Цена кроссоверов Coolray первого поколения выросла на 20-25 тыс. рублей за счет изменения предоставляемой дилерами «специальной выгоды». У базовой версии автомобиля она исчезла, а у трех более оснащенных — уменьшилась на 20 тыс. рублей. Самый доступный Coolray сейчас можно купить за 2,33 млн рублей, наиболее дорогой — за 2,58 млн рублей.

У Geely Atlas Pro также снизился на 20 тыс. рублей размер «специальной выгоды» в ценнике. Наиболее доступную версию этого автомобиля можно приобрести с начала октября за 2,64 млн рублей.

Кроссоверы Geely Tugella и Monjaro подорожали на 10 тыс. рублей. Tugella обойдется покупателю в России минимум в 3,94 млн рублей, Monjaro — в 4,67 млн рублей.

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