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В России появятся три тысячи новых зарядных станций для электромобилей

К концу 2024 года в России установят три тысячи новых зарядных станций для электрокаров

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Мария Девахина/РИА Новости

К концу будущего года в России планируется установить почти 3 тыс. зарядных станций для электромобилей. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета РФ на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, передает ТАСС.

Для создания зарядной инфраструктуры для электрокаров до 2024 года должен быть определен перечень пилотных территорий и федеральных трасс.

«В пилотных регионах создана инфраструктура быстрых зарядных станций в количестве не менее 2935 штук до конца 2024 года», — говорится в материалах.

К апрелю текущего года количество станций для зарядки электромобилей в России за год увеличилось на 105%, до 1664, сообщало ранее агентство. В пятерку городов с наибольшим количеством зарядных станций вошли Москва, Южно-Сахалинск, Красноярск, Санкт-Петербург и Казань.

На прошлой неделе Минпромторг предложил увеличить скидку на покупку электрокаров с 25 до 35%, но не более 925 тыс. рублей. Объем продажи новых электромобилей в России по итогам 2023 года может вырасти в 4–4,3 раза по сравнению с прошлым годом, сообщало аналитическое агентство «Автостат».

Ранее власти установили план по локализации электромобилей в России.

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