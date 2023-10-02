Посольство Франции опровергло сообщения о запрете на въезд российских авто, передает РИА Новости.

В дипведомстве отметили, что вопрос пока изучается, а правила остаются прежними.

Ранее представитель Европейской комиссии Даниэл Шеридан Ферри заявил, что страны Европейского союза должны самостоятельно решать, что делать с уже попавшими на их территорию товарами из России, в том числе с автомобилями.

Накануне генеральный директор литовской таможни Дарюс Жвиронас заявил, что Литва ждет от Еврокомиссии разъяснений относительно необходимости конфискации автомобилей с российской регистрацией и выступает за общий подход к этому вопросу на уровне Евросоюза.

Комментируя слова Жвиронаса, Ферри заявил, что государства – члены ЕС должны оценивать все обстоятельства и принимать решения в соответствии с собственными национальными правилами и процедурами.

О том, что таможенные органы Литвы будут конфисковывать въезжающие в страну машины, стало известно 12 сентября.

Ранее был составлен портрет среднестатистического покупателя китайского автомобиля в РФ.