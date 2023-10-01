Мужчина остановил катившийся без водителя самосвал с щебнем

В Тюмени самосвал, груженный щебнем, снес ворота и едва не врезался в многоэтажный жилой дом. Об этом сообщает Telegram-канал «Тюмень №1».

Инцидент произошел во дворе дома по улице Амурской, 39. Судя по видео, грузовой автомобиль стоял на территории парковки, но в какой-то момент поехал вперед, пробил ворота и покатился в сторону многоэтажки. При этом в кабине не было водителя.

Трагедии удалось избежать благодаря прохожему. Мужчина, увидев происходящее, запрыгнул в кабину большегруза и остановил его. После этого к машине подошел другой мужчина и начал куда-то звонить. О том, где находился водитель в момент инцидента, не сообщается.

До этого в Краснодарском крае водитель врезался в забор и ударил полицейского по лицу во время задержания. В медучреждении полицейскому оказали разовую медицинскую помощью. Мужчине грозит уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье водитель автобуса смотрел порно за рулем и выехал на встречку.