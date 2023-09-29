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Опубликованы кадры с места аварии с пятью пострадавшими в центре Москвы

В сети появились кадры с места ДТП с пятью пострадавшими в центре Москвы

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Телеграм-канал «112»

В интернете появились кадры с места аварии в центре Москвы. Фотографии опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах показан вылетевший на тротуар черный «Мерседес» с треснутым лобовым стеклом и многочисленными царапинами на бампере. Сзади автомобиля стоят сотрудники Госавтоинспекции и удивленные очевидцы.

По словам виновника ДТП, 32-летнего Фарида, его водительский стаж равен 12 годам. За это время мужчина дважды попадал в аварии не по своей вине. Сейчас он растерян и говорит, что не понимает, как такое произошло. Водитель также добавил, что как только совершил наезд, сразу выбежал из авто помогать пострадавшим людям, которых сбил.

Некоторое время назад пресс-служба столичного управления Министерства внутренних дел сообщала, что в центре Москвы в результате автомобильной аварии с участием иномарки пострадали пять человек. Согласно предварительной информации, пострадавшие получили травмы разной степени тяжести, всем им оказана медицинская помощь.

Ранее нетрезвый гаишник в Башкирии протаранил четыре автомобиля.

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