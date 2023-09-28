Женщина-пешеход избила автомобилистку за гудок во дворе

В Воронеже женщина-пешеход напала на автомобилистку, которая посигналила ей, чтобы проехать по дворовой территории. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Воронеж».

По его данным, женщина за рулем Volkswagen Tiguan выезжала со двора и посигналила людям, стоявшим на проезжей части. После этого по задней двери машины ударили ногой. Затем на автомобилистку напала женщина с признаками опьянения, которая несколько раз ударила ее по лицу. Присутствующие на месте конфликта мужчины при этом не пытались остановить нападавшую.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что к остановившемуся автомобилю подошли мужчина в зеленой рубашке и женщина в белой кофте. Мужчина быстро отошел, а его спутница набросилась на оппонентку с кулаками.

В момент, когда водитель обратилась в полицию, компания людей вместе с ее обидчицей спешно уехали. В обстоятельствах конфликта разбирается местная полиция.

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